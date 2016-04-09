Чихать они хотели: эксперт объяснил, почему после "панамского скандала" украинские политики не идут в отставку

После публикации "панамских архивов" премьер Исландии ушел в отставку, потому что он заботится о прозрачности своей репутации и не сделал политику предметом зарабатывания денег. В Украине же — все наоборот.

Об этом директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов рассказал на чате в "Главреде".

"Исландия — маленькая республика с населением около 200 тысяч жителей. Существующая традиционная демократия, с древним парламентом. Это означает, что основные политики и представители бизнеса знают друг друга и могут собраться, по крайней мере, на одной площади. Политика в Исландии не была предметом зарабатывания денег. Главный критерий ответственного политика — прозрачность репутации. Когда выяснилось, что исландский премьер имеет оффшорные счета, у него не было другого выбора, кроме как уйти в отставку", — говорит политический эксперт.

"В Украине — наоборот. Политики идут во власть для создания стартового капитала или приумножения существующего. Поэтому Украина с ее сокращающимися ресурсами, населением и территорией стала самой бедной страной Европы. Это — позор. Запад с этим ничего поделать не может. При этом не следует питать иллюзию, что у западных доброжелателей могут быть собственные финансово-экономические и политические интересы. Поэтому навести порядок в этой стране может только свой народ. При этом мы, пребывая в перманентном кризисе, почти ничего не знаем о политических и идеологических предпочтениях украинских чиновников. Мы приписываем им определенную миссию, которая соответствует нашим ожиданиям. Однако, как мы видим, эти уважаемые люди чихать хотели на наши ожидания. А об их надеждах мы можем судить только по результатам их деятельности: например, накопил первый миллиард, накопил второй... Вот такая страшная сказка", — говорит политолог.

Коснувшись темы ответственности украинских политиков, "засветившихся" в панамских документах директор Института политического анализа заметил: "Что касается президента — юридической ответственности его действия по офшорам для компании Roshen не предусматривают. Другое дело, что сам президент выводит активы из своей страны, и это очень неприятно для политического сознания сограждан".

"Доказать подлинность панамских документов тоже трудно. Поэтому последствия этой аферы для Украины и украинского общества будут заключаться в основном в воздействии на политическое сознание граждан. Однако и оппозиционные политики, как и представители правительственного большинства, вряд ли способны обнародовать истинное состояние своих активов. Невозможно поверить, что бывший премьер владеет только квартирой в 50 квадратных метров и не имеет другой собственности. При этом надо иметь в виду: если применять уголовную ответственность за подлинность и достоверность данных в налоговых декларациях, не исключено, что 90% наших политиков должны будут сидеть в тюрьме", — резюмировал Сергей Толстов.

Напомним, пребывавший в Японии президент Украины Петр Порошенко рассказал, чем он отличается от других политиков "панамских офшоров".