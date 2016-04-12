Медики предупредили Савченко об угрозе внезапной смерти — кровь превратилась в "смолу"

Депутат Верховной Рады, украинская летчица Надежда Савченко, незаконно приговоренная российским судом к 22-м годам заключения якобы за убийство двоих российских журналистов, может внезапно умереть в результате остановки сердца, вызванного "сухим голоданием".

Об этом защитник летчицы Николай Полозов пишет на своей странице в Facebook.

"Встретился с Надеждой Савченко в СИЗО. Худая, с черными кругами под глазами. Вес чуть меньше 60 кг. Говорит, вчера выглядела ещё хуже. В пятницу разрешила взять анализ крови. Со слов Надежды, в крови четырёхкратное превышение элементов сгущающих кровь и двукратное снижение элементов разжижающих кровь. Как ей сказали врачи, кровь превратилась в смолу, которую сердцу очень сложно прокачивать и велика вероятность образования тромба и внезапной смерти, буквально во сне", — говорит Полозов.

"После этого начались "пляски с бубнами" со стороны администрации. Сначала приходил начальник СИЗО и предупредил, что к ней могут начать применять меры принудительного вывода из голодовки. Затем из Москвы специально прилетела главная во ФСИН по медицинской части, фамилию Надежда не запомнила, только имя и отчество — Ирина Ивановна. Все вместе они начали уговаривать Надежду на госпитализацию. От госпитализации Савченко отказалась, согласилась на введение ей глюкозы и хлорида натрия внутривенно", — рассказал защитник.

По его словам, сухую голодовку Надежда прекратить отказывается: "Она понимает, что внутривенная поддержка долго продолжаться не сможет — вены просто "сгорают", но начинать пить воду и принимать пищу она пока не собирается".

Савченко очень ждёт допуска к ней независимой комиссии врачей — украинских или немецких медиков. Но пока никакой позитивной информации об их допуске на сегодняшний день не имеется, — посетовал Полозов.

Напомним, руководство российского СИЗО, где голодает Савченко, готово приказать кормить ее насильно.