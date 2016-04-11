Экс-посол Нидерландов в Украине посоветовал украинцам, как ужалить "невежественных" голландцев

Экс-посол Нидерландов в Украине Роберт Серри назвал своих соотечественников, выступивших на референдуме против Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, "невежественными" и призвал украинцев "слегка их ужалить".

Об этом он заявил в своем открытом письме украинцам, которое опубликовала "Европейская правда".

"Референдум в моей стране, отвергнувший Соглашение об ассоциации ЕС с вашей страной, вызвал в вас горькие чувства по поводу европейских двойных стандартов, в том числе в Нидерландах. Это касается, в частности, места Украины в Европе и ваших истинных стремлений разделить наши основные ценности достоинства, демократии и прав человека.... Инициаторы, даже не стесняясь, признавались перед голосованием, что этот референдум не имел ничего общего с Украиной. Между прочим, даже их название "Geen Peil", которое можно перевести как "Невежественные", выдает их невежество и равнодушие к крупной стране в Европе, которая отчаянно пытается освободиться от оков посткоммунистической империи", — отметил экс-посол.

"Не стесняйтесь показать свои настоящие чувства разочарования в моих соотечественниках, которые подвели вас. Я бы не возражал, если бы вы слегка ужалили нас, не покупая этой весной голландские тюльпаны, или на определенное время отдали бы предпочтение французским сырам", — отметил он.

Экс-посол также сказал, что "голландцы не смогли понять всех событий Евромайдана, и ослепленные собственными страхами перед Брюсселем голосовали на консультативном референдуме, который не имел никаких прямых последствий для их комфортных условий жизни".

"Для большинства моих соотечественников, голосовавших на референдуме "против", похоже, не имеет большого значения, в каком направлении может пойти Украина. Все, что они смаковали после голосования – это пиво и "триумф" голландской демократии, который, правда, не включал 68% голландцев, которые не пришли на голосование или намеренно, как это сделал я, бойкотировали его", — добавил дипломат.

Серри выразил надежду, что остальная часть Европы проигнорирует "эту неудачу и даст голландскому правительству время на выход из хаоса, порожденного референдумом".

"Как первый голландский посол в новой независимой Украине, я помог установить эту важную связь между двумя нашими дружественными странами и даже не мог тогда подумать, что этой дружбе придется проходить испытания этим невежественным референдумом", — подытожил дипломат.

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