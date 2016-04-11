Нардеп назвал причину отказа Гройсмана от должности премьера

Гройсман не хочет превращаться в статиста, обсаженного смотрящими с Банковой, пишет Лещенко.
На фракции глава политсилы "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко объявил, что спикер Рады Владимир Гройсман отказывается от должности премьер-министра. Причина — желание спикера получить лояльных себе людей на должностях в Кабмине, чтобы не превращаться в статиста, обсаженного смотрящими с Банковой.
Об этом пишет нардеп Сергей Лещенко на своей странице в Facebook.
"Требования Гройсмана — никаких Ковальчука и Райнина на посту первого вице-премьера, назначение близкого к нему Кистиона на пост вице-премьера, а также Реву и Нефедова на должности министра охраны здоровья и министра социальной политики (в любой последовательности).
Гройсман, который на выборах в Винницкий горсовет полгода назад отказался вести БПП, теперь показывает зубы желаниям президента командовать правительством через его голову.
На фракции ожидали прибытия президента Порошенко, но в связи с новыми обстоятельствами объявлен перерыв в заседании до 9 утра вторника", — написал Лещенко.
Только что на фракции БПП Юрий Луценко объявил, что Владимир Гройсман отказывается от должности премьер-министра. Причин...Опубликовано Сергій Лещенко 11 апреля 2016 г.
Напомним, ранее заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко сообщил, что их политсила и "Народный фронт" не пришли к согласию с кандидатом на должность премьера Гройсманом по составу правительства.