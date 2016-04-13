Количество обстрелов приблизилось к рекордной отметке: 70 % обстрелов боевики совершают ночью

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО количество обстрелов боевиками сил ВСУ приблизилось к рекордной отметке за апрель и составило 87. Скрывая свои преступления от наблюдательной миссии ОБСЕ, 70 % обстрелов боевики совершают в темное время суток.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За указанный период подразделения Вооруженных Сил Украины вынуждены были 25 раз открывать огонь в ответ, исключительно из вооружения малых калибров.



Нарушая режим тишины, враг 22 раза использовал минометы, выпустив в сторону украинской стороны 114 мин. Девять обстрелов было осуществлено по украинским позициям в Авдеевке.

Огневых ударов из запрещенного Минскими договоренностями оружия украинские защитники получили в районах Новгородского, Марьинки, Талаковки, Широкино,Песок, Зайцево и Опытного.

Из вооружения боевых машин сепаратисты стреляли 12 раз. Под обстрелы попали опорные пункты украинских сил в районах Луганского, Новгородского, Майорска, Марьинки и Новотроицкого.

Следует заметить, что в каждом случае боевики усиливали интенсивность огня гранатометами, пулеметами, стрелковым оружием.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на Донбассе весной.