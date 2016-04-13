Адвокат задал вопрос Путину о готовности решить обмен Савченко: она умирает

Адвокат осужденной в России народного депутата Украины Надежды Савченко Марк Фейгин отправил вопрос на "горячую линию" с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о возможном обмене украинки на задержанных в зоне АТО на Донбассе российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Об этом правозащитник написал на своей странице в Facebook.

"(Пресс-секретарь Путина Дмитрий. — Ред.) Песков говорит, что нет вопросов о судьбе Савченко. Теперь есть", — написал он

"У меня вопрос о судьбе украинского офицера Надежды Савченко. Я ее адвокат. Она умирает из—за сухой голодовки, которую держит с 6 апреля 2016 года. Готовы ли Вы решить вопрос с ее обменом на Ерофеева и Александрова", — говорится в вопросе адвоката украинки.

Накануне адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин заявил, что его подзащитная в пятницу будет госпитализирована, хотя она своего согласия пока не дала.

Между тем, еще один адвокат летчицы Николай Полозов заявил, что медики предупредилиСавченко об угрозе внезапной смерти — кровь превратилась в "смолу".