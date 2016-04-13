Турчинов объяснил, почему нет альтернативы евроатлантической интеграции Украины

В среду, 13 апреля, состоялась встреча Секретаря СНБО Александра Турчинова с заместителем Генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы СНБО.

Отмечается, что во время встречи собеседники обсудили вопросы сотрудничества между нашей страной и НАТО, уделив значительное внимание вопросу реформирования отдельных направлений сектора безопасности и обороны Украины и перехода на стандарты НАТО. Кроме того, стороны обсудили вопросы подготовки к саммиту НАТО в Варшаве и участия в нем Украины.

По словам Турчинова, сотрудничество с НАТО для нашей страны — "стратегическое направление". "Мы не видим альтернативы европейской и евроатлантической интеграции", — подчеркнул Секретарь СНБО, поблагодарив Вершбоу и в его лице руководство Альянса "за четкую и последовательную позицию относительно поддержки Украины в этом вопросе".

Напомним, ранее Турчинов заявил, что Украина станет частью системы ПРО в Европе.