Потери РФ на Донбассе: 94 раненых только в одном полку

Боевики ДНР и воюющие на их стороне российские военные продолжают нести потери под Авдеевкой Донецкой области.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Установлены очередные потери личного состава разведподразделений "1-го армейского корпуса" ВС РФ, осуществляющих диверсионно-разведывательные акции в районе Авдеевки.

12-13 апреля погиб один и получили ранения трое российских военнослужащих 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка), 3-й (Горловка) и 100-й (Донецк) отдельных мотострелковых бригад.

Выяснено персональные данные одного из тяжелораненых 2-го мотострелкового батальона 100-й омсбр — Зайцев Александр Сергеевич, 12.11.1989 г.р.

В течение последнего месяца санитарные потери 11-го омсп составили 94 раненых разной степени тяжести, сообщает украинская разведка.

Напомним, 11 апреля ГУР МОУ сообщало, что под Авдеевкой уничтожены 14 и ранены 19 оккупантов.