Военный эксперт объяснил, с чем связана активизация боевиков на Донбассе

Активизация боевиков на востоке Украины и рекордное увеличение числе обстрелов позиций сил АТО являются попыткой террористов напомнить о себе и реакцией на занятие силами АТО важных позиций или высот.

Об этом военный эксперт, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал в комментарии "Главреду".

"Речь идет об обстрелах тактического уровня. Однако украинские военные уже не молчат, а отвечают на действия противника. Мы накопили достаточно сил, чтобы обстрелы украинских позиций не сходили боевикам с рук. Кроме того, есть определенные участки, важные позиции или высоты, которые постепенно занимаются нашими военным. Например, промзона Авдеевки, а также стратегические высоты под поселком Луганское (Бахмутского района Донецкой области. — Ред.)", — рассказал военный эксперт.

"Противник должен понимать, что мы выступаем за реализацию Минских договоренностей, но это не значит, что он будет вытворять все, что ему заблагорассудится, а мы будем все это терпеть", — подчеркнул экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.

"Что касается стратегического уровня, то по комментариям Путина в ходе "прямой линии" видно, что он все переворачивает с ног на голову: мол, российская сторона сделала все от нее зависящее, согласно Минским договоренностям, а Украина бездействует. А что, собственно, они сделали? Ведь боевые действия, согласно Минску-2, так и не прекращены, обмен пленными не произведен. То есть не делается ничего, но России подавай выборы на Донбассе", — говорит эксперт.

Поэтому, по его словам, противник напоминает и показывает, что считаться и мириться с таким положением дел (занятием силами АТО важных позиций или высот) он не хочет. И делается это привычным для боевиков способом — ведением боевых действий.

"Думаю, что обстрелы на Донбассе будут вестись и дальше, но на тактическом уровне. Когда определится, что будет с выборами на оккупированной части Донбасса и как, тогда противник будет делать какой-то следующий военно-политический шаг. Пока же с этим вопросом не определятся, будут и дальше вестись боевые действия тактического уровня", — подытожил Игорь Романенко.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 104 раза нарушали режим тишины, что на 20% больше предыдущих дней.