Порошенко потребовал безотлагательно уволить прокурора Одесской области

Президент обратил внимание на ненадлежащее выполнения в органах прокуратуры требований Закона "Об очищении власти".
Президент Украины Петр Порошенко потребовал от и.о. генерального прокурора Юрия Севрука безотлагательно уволить прокурора Одесской области Николая Стоянова.
Об этом идет речь в письме президента на имя Севрука, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.
"Президент написал и.о. генпрокурора Севруку письмо о неотложной необходимости уволить прокурора Одесской области Стоянова в порядке люстрации", — отметил он.
"Он обратил внимание на ненадлежащее выполнения в органах прокуратуры требований Закона "Об очищении власти", — добавил Цеголко.
Напомним, 29 марта заместитель генерального прокурора, а также глава прокуратуры Одесской области Давид Сакварелидзе уволен из прокуратуры.