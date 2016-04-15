Порошенко потребовал безотлагательно уволить прокурора Одесской области

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от и.о. генерального прокурора Юрия Севрука безотлагательно уволить прокурора Одесской области Николая Стоянова.

Об этом идет речь в письме президента на имя Севрука, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

"Президент написал и.о. генпрокурора Севруку письмо о неотложной необходимости уволить прокурора Одесской области Стоянова в порядке люстрации", — отметил он.

"Он обратил внимание на ненадлежащее выполнения в органах прокуратуры требований Закона "Об очищении власти", — добавил Цеголко.

Напомним, 29 марта заместитель генерального прокурора, а также глава прокуратуры Одесской области Давид Сакварелидзе уволен из прокуратуры.