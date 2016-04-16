Адвокат об этапировании Савченко — может закончиться летально

В России могут этапировать незаконно осужденную украинскую летчицу Надежду Савченко, но это может привести ее к смерти.

Об этом сообщил адвокат украинки Николай Полозов, сообщает канал "112. Украина".

"По закону российские власти могут Савченко этапировать, тем более, что она не госпитализирована. Госпитализация является исключением для подобных действий. Но с учетом текущего состояния Савченко это может повлечь ее смерть. Она просто не выдержит этой перевозки", — отметил он.

По словам Полозова, на одиннадцатый день сухого голодания состояние здоровья Савченко тяжелое. "В четверг ей проводили внутривенные вливания. Эти вливания делают кровь менее вязкой, но не улучшают состояния ее внутренних органов", — отметил он.

Напомним, в конце марта Донецкий городской суд Ростовской области России приговорил Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы, решение уже вступило в силу. Позже летчица возобновила сухую голодовку.