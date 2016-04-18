В СБУ заявили, что боевики деморализованы и боятся наступления украинской армии

Украина располагает достаточными силами для сохранения своей территориальной целостности. А российский президент Владимир Путин, если задумает идти дальше, он будет самоубийцей.

Об этом заявил советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина".

"Я даже не полагаюсь на тех, кто мог бы нам помогать. Они помогают достаточно. У нас сейчас достаточно сил, чтобы сохранять государство в целостности. Более того, если сейчас Путин задумает идти на эту территорию, где действуют законы, он будет самоубийцей", — сказал Тандит.

По его словам, боевики деморализованы из-за задержек денежных выплат за участие в военных действиях.

"Сегодня, вчера и позавчера достаточно активно велись обстрелы, причем стреляют из запрещенного оружия. Это активизируется в связи с тем, что природа начала дышать на полную грудь, много зелени, и они боятся, что украинская армия перейдет в наступление. У этих бандформирований очень деморализованная ситуация внутри, им не платят зарплату за апрель, март, военные оттуда бегут", — заявил он.

Тандит также заявил, что все идет к тому, что в этом году нам удастся вернуть оккупированные территории Донбасса.

"Если мы сейчас открыто начнем наступать, мы можем потерять много наших ребят, как бы мы ни были хорошо вооружены. Динамика развития событий говорит о том, что в этом году будут активно происходить события, которые нам помогут вернуть территории, все к этому идет", — подчеркнул советник главы СБУ.

Напомним, ранее Эксперты рассказали "Главреду", почему боевики на востоке Украины с каждым днем все чаще обстреливают позиции украинских военных.