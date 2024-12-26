Что делать с вещами умершего до 40 дней: специалисты назвали несколько вариантов

Что делать с кошельком умершего, или другими вещами не знает большинство родственников и близких.

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Какие вещи умерших опасно хранить / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие есть приметы и традиции относительно вещей умерших

Что стоит сделать с вещами умершего

Можно ли использовать кошелек умершего человека, одежду, телефон или другие вещи - этим вопросом часто задаются родственники и близкие покойников. Особенно учитывая то, что на эту тему есть немало примет и суеверий.

Главред узнал, какие вещи умершего нельзя отдавать согласно верованиям, какие же стоит выбросить или оставить себе и что советуют на эту тему эксперты по погребениям.

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Согласно православным традициям, до 40 дней не рекомендуется раздавать или избавляться от вещей усопшего. Этот период считается важным для души, которая прощается с миром. Вещи нужно хранить в чистоте, желательно в одном месте, или же перенести их в специально выделенную комнату.

Кошелек умершего может вызвать отдельные вопросы из-за его символики. Использовать кошелек разрешается, если он не имеет значительной эмоциональной нагрузки. Однако, прежде чем использовать, советуют вытряхнуть его, тщательно очистить и наполнить новыми деньгами.

Сразу же возникает вопрос, а что делать с деньгами покойного? Деньги, которые остались после смерти человека, можно использовать на благие дела, например, пожертвовать храму, помочь нуждающимся или оплатить поминальные обеды.

В то же время, к категории вещей, которые опасно хранить, согласно приметам, относятся: личные украшения, одежда для погребения и часы. Также бытует мнение, что вещи, которые слишком лично связаны с покойным, например, постель или обувь, не стоит передавать другим.

Их лучше сжечь или похоронить вместе с человеком. Зато другие вещи, например книги, мебель или посуду, можно передать нуждающимся или родственникам, соблюдая эмоциональный покой.

В ритуальных услугах отмечают, что вещи покойника можно как и хранить дома, как память, так и раздать родным и близким, или раздать их нуждающимся.

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Что такое ритуальные услуги? Ритуальные услуги - услуги, связанные с организацией погребения и обустройством места захоронения, в том числе организация похорон, бальзамирование, санитарная и косметическая обработка трупов; захоронение и перезахоронение; услуги крематориев; уход за могилой; изготовление гробов, пишет Википедия.

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