Потеряли половину бронетехники: в ISW сказали, что может повлиять на темпы атак армии РФ

Увеличение потерь бронетехники у российской оккупационной армии в 2024 году может повлиять на темпы продвижения российских оккупантов на ряде участков фронта. Об этом говорят аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Они отметили, что источник в соцсетях, который отслеживает российские военные склады по спутниковым снимкам, 22 декабря поделился обновленной оценкой ситуации на российских танковых и бронетанковых складах. Согласно этой информации, на хранении в армии страны-агрессора России осталось 47% довоенных танковых запасов, 52% довоенных запасов боевых машин пехоты и 45% довоенных запасов бронетранспортеров.

Также отмечается, что российские захватчики использовали все танки Т-90 и большую часть танков Т-80, которые они имели до полномасштабного вторжения. Но на хранение до сих пор остается много старых танков Т-72, Т-64/62 и Т-54/55. В ISW считают, что оккупанты возможно не могут применять эту технику, потому что она могла деградировать под влиянием погоды и с течением лет.

Аналитики отметили, что они не имеют возможности независимо проверить характеристику качества различных российских танков и бронемашин, которая была предоставлена упомянутым источником. Ведь российские оккупанты могут использовать старые танки, чтобы ремонтировать новые модели. В Институте изучения войны отметили, что этот фактор трудно определить только на основе спутниковых снимков.

Кроме этого, у российских оккупантов также могут быть дополнительные бронемашины и танки на крытых складах, которые нельзя отследить со спутников, добавили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.