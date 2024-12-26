Что значит, если упала елка: что, согласно приметам, принесет успех или негатив

Народные приметы и верования объясняют, почему елки падают, не только с точки зрения логики.

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Почему елки падают / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

О чем может свидетельствовать падение елки

Как верования объясняют падение елочных игрушек

Рождественские и новогодние праздники сложно представить без елки, украшенной игрушками, фонарями, или ангелами. Однако с новогодней елкой может произойти досадная неприятность.

Главред узнал, что, если упала елка, это может иметь негативные последствия для семьи, проживающей в доме, где упала елка. На это указывают несколько народных примет и верований.

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Прежде всего, падение елки часто имеет вполне логичные причины, такие как шаткая подставка, активность домашних любимцев или перегрузка украшениями. Однако, согласно приметам, падение елки может и означать следующее:

Важные изменения в доме или отношениях, если дерево упало в центре комнаты.

Потребность в защите дома от негатива, если елка упала у входа.

Часто с падением елки с нее слетают и новогодние украшения, в результате чего разбиваются. Поэтому возникает вопрос, к чему падают игрушки с елки. Разбитые игрушки могут символизировать завершение старого периода и начало нового. Есть поверье, что битое стекло отгоняет злых духов.

В то же время, если с елки упало, но осталось невредимым любимое украшение, это считается знаком счастья и удачи.

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Что такое приметы? Примета - отличительный признак каких-то явлений или предметов, с наличием которых предполагаются дальнейшие события. Приметы предусматривают связь между двумя событиями, когда одно из них происходит как факт, а второе - как следствие. Некоторые приметы не имеют реальной подоплеки к предсказанию событий по ним, но в то же время значительная часть примет имеет в той или иной степени реальную подоплеку. Как правило, к приметам относятся те толкования, которые базируются на коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти, пишет Википедия.

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