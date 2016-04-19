Проверка в бригаде полковника-самодура: десятки машин и танков неисправны, запчастей нет

После того, российское командование отправило командира 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2 АК полковника Александра Бушуева, славящегося своим самодурством, сдавать экзамены в Военной академии Генштаба ВС РФ, 16-17 апреля была проведена внеочередная проверка состояния готовности боевой техники бригады,

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Во время проверки были вскрыты существенные проблемы: 66 единиц техники неисправны и не готовы к боевому применению, в т.ч. семь танков, пять бронированных тягачей МТЛБ, 15 грузовиков КамАЗ и 16 — "Урал";

Кроме того, обнаружено отсутствие шести новых двигателей и комплектов запчастей к КамАЗам, полученных из России в марте для ремонтно-восстановительных работ.

Напомним, 8 апреля подчиненные Бушуева из разведроты 7-й бригады украли БТР-80 роты охраны 5-й бригады с полигона в районе Тореза Донецкой области.