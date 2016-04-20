Обмен Савченко на ГРУшников: пойдет ли Путин на такой сценарий

20 апреля 2016, 12:15

Эксперты рассказали, какова вероятность, что российское руководство отдаст украинскую летчицу в обмен на осужденных в Украине Ерофеева и Александрова.

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с российским главой государства призвал Владимира Путина освободить Надежду Савченко, а также допустить к ней украинских или немецких врачей, учитывая ухудшение ее здоровья. Также обсуждался вопрос российских военнослужащих из Главного разведуправления Генштаба ВС РФ — капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова, которые на днях были приговорены украинским судом к 14 годам лишения свободы. При этом сами осужденные считают, что процессы над ними в Украине и Савченко в России были полностью одинаковыми.

Ранее, еще в марте, Порошенко заявлял, что если Путин вернет в Украину незаконно осужденную Надежду Савченко, то он в свою очередь готов передать России ГРУшников, задержанных за участие в вооруженной агрессии против Украины. У российской стороны такие предложения пока не нашли отклика.

Как сказал адвокат Надежды Савченко Илья Новиков, который присутствовал в суде над ГРУшниками 18 апреля, защита Савченко планирует обсудить свои действия относительно возможного обмена россиян Александрова и Ерофеева с адвокатом ГРУшников. Новиков подчеркнул, что для Савченко имеет значение, что последние месяцы обсуждается обмен ее на Александрова и Ерофеева. "Это станет возможным после вступления приговора в законную силу в Украине", — отметил адвокат.

Эксперты рассказали "Главреду", насколько возможен с правовой точки зрения обмен украинской летчицы на российских диверсантов, каким образом его можно осуществить, насколько равноценным будет такой обмен, а также какими могут быть последствия для Путина и России, если РФ и дальше будет затягивать с решением по Савченко, ее здоровье будет ухудшаться, и эта история закончится трагически.

Николай Сирый

Старший научный сотрудник Института государства и права им. В. Корецкого НАН Украины, адвокат 

Николай Сирый:

Есть признаки того, что такой проект будет реализован. Право позволяет произвести обмен. Но речь не идет об обмене Надежды Савченко на ГРУшников. Речь идет о политической договоренности о синхронном выполнении международного соглашения о передаче осужденных. То есть, если будут достигнуты соответствующие политические договоренности, возможно осуществление синхронной передачи: Россия дает согласие на отбывание наказания Надеждой Савченко на территории Украины, а Украина соглашается на отбывание наказания Ерофеевым и Александровым на территории России, и это происходит синхронно. А внешне это выглядит как обмен.

Является ли такой обмен равнозначным? Безусловно, нет. На это уже обращали внимание на международном уровне. Если такой обмен произойдет, то он будет свидетельствовать о доброй воле со стороны Украины, ведь более чем очевидно, и на это указывают абсолютно очевидные фактические обстоятельства, что Ерофеев и Александров прибыли на территорию Украины с оружием, чтобы осуществить незаконные действия — обеспечить осуществление военной агрессии на территории Украины. Ведь они были участниками боевого столкновения, и во время этого столкновения погибли украинские военные. То есть очевидно, что это — преступление, совершенное на территории Украины.

Что касается Савченко, то всему миру очевидно, что она не совершала преступлений, а как гражданка Украины и офицер защищала украинскую независимость и была похищена с территории Украины и обвинена в действиях, которые она не осуществляла. Соответственно, ни при каких обстоятельствах нельзя говорить о правомерности или правильности такого обмена, или что такой обмен тождественен.

На примере этой ситуации мы в очередной раз можем убедиться, что жизнь человека для российского государства и российской идеологии абсолютно ничего не стоит. Российское руководство мало интересует судьба ГРУшников, оно не переживает за этих персон. Если так сложатся политические обстоятельства, они могут использовать такую форму, как обмен, чтобы снять с себя головную боль, связанную с Савченко. С самого начала похищения Надежды и фальсификации дела это все было, по моему убеждению, срежиссированное действо, направленное на то, чтобы в лице Савченко наказать Украину. Более того, думаю, российское руководство планировало это сделать в масштабах новосозданной "Новороссии", но это у них не вышло. В результате сегодня Надежда Савченко — это серьезная головная боль Путина, потому что он фактически проигрывает. Он ничего не доказал, а, наоборот, убедил весь мир в том, что Путин и его исполнители (в Следственном комитете, судебном корпусе и другие) — это общая свора преступников. Потому как-то выходить из этой ситуации ему нужно.

Путин ищет какие-то выходы из сложившейся ситуации, но он хотел бы как можно больше выторговать из нее. Больше всего Путин хочет снятия санкций. Приблизительно в июне на уровне Европейского Союза будет рассматриваться вопрос о продлении или не продлении санкций против России, или видоизменения формата этих санкций, и, я думаю, что вокруг этого события Путин ведет переговоры относительно судьбы Савченко, чтобы максимально выгодно для себя развязать ситуацию. Думаю, Путин понял, что ему не нужно дальше играть в эту игру, поскольку Надежда — это боец такого уровня, на который он не рассчитывал.

Антон Кориневич

Кандидат юридических наук, ассистент кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко

 Антон Кориневич:

Когда приговор российским ГРУшникам Ерофееву и Александрову вступит в законную силу, и когда они будут доставлены в колонию для отбывания наказания, возможен вариант, что Россия экстрадирует Надежду Савченко как гражданку Украины, осужденную в России, для того, чтобы она отбывала наказание на территории Украины. А Украина, соответственно, выдаст Ерофеева и Александрова России, как граждан РФ, чтобы они отбывали наказание на территории России. Это будет юридически наиболее законный путь, но он, безусловно, породит массу вопросов. Ведь Киев наверняка не захочет, чтобы Савченко отбывала наказание в Украине, поскольку не признаёт, что Надежда совершила преступление.

Так что вариант с экстрадицией требует, чтобы государства дали друг другу заверения, что они не будут выпускать этих людей на волю, и что осужденные и дальше будут оставаться в местах лишения свободы на протяжении того срока, на который они были осуждены: Савченко — более 20 лет, ГРУшники — 12 лет (два года им уже засчитаны).

Возможны и другие политические варианты. Например, помилование. Президент РФ может помиловать Савченко, а президент Украины — Ерофеева и Александрова. Но для этого должны быть прошения о помиловании от этих физических лиц, то есть заключенные должны написать такое прошение. Процедура помилования может быть применена, потому что президент имеет конституционное право решать, кого помиловать, а кого — нет. Конечно, существуют комиссии по помилованию, но все равно конечное решение принимает глава государства. Потому такой вариант возможен. В этом случае считается, что лица, прошедшие через процедуру помилования, отбыли свое наказание, президенты их помиловали, и эти люди выезжают к себе на родину.

Также в прессе говорится о таком варианте, как обмен. Мне не очень понятно, как он может быть осуществлен. Что в таком случае будет делаться с уголовными делами и решениями суда? Мы не можем просто выдать Ерофеева и Александрова России, ведь в Украине они осуждены. Так же и Россия не может просто взять и выдать Савченко. Да, мы не согласны с тем, что Надежда — преступница, но в России есть, с их правовой точки зрения, "законное" решение суда.

На мой взгляд, второй вариант — с помилованием — мог бы сработать. Тогда бы Савченко не должна была сидеть 20 лет в тюрьме в Украине.

Возможны и другие варианты, которые могут быть достигнуты в результате политических договоренностей. Но в этом случае что делать с приговорами суда? Как быть с ними — ликвидировать, уничтожить? Это не очень понятно. На этот вопрос нет простого ответа. Мне кажется, юристы сейчас должны проработать все возможные пути решения этого вопроса.

Если история с заключением Савченко будет иметь трагическое завершение, то вряд ли для Путина будут ужасные последствия. Это чисто политический вопрос. Если в России в СИЗО или колонии умирает заключенный, который отказался принимать пищу или воду, то, с точки зрения общей логики, это проблема этого заключенного. В ситуации с Надеждой такой исход, безусловно, возмутит международное сообщество, приведет к принятию резолюций на уровне парламентских ассамблей и международных организаций и даже, возможно, к новому витку санкций. Но к каким-то юридическим последствиям — вряд ли. Если, не дай Бог, такое случится, то в глазах всего мира Путин будет убийцей человека, который ни в чем не виновен. Но, с точки зрения его карьеры и его бытия как главы российского государства, сложно сказать, что что-то изменится к худшему. Думаю, что все-таки нужно искать рациональное зерно и возвращать Савченко в Украину на таких условиях, в которых бы она не признавалась в нашей стране преступником.

Александр Палий

Политический аналитик

 Александр Палий:

Российское руководство упорно делает вид, что ГРУшники ему не нужны. Хотя на самом деле Ерофеев и Александров являются в глазах мирового сообщества доказательством присутствия российских войск на территории Украины. А, кроме того, они символичны для Путина, который разведчиков не бросает в беде, ведь он сам вышел из этой среды. Поэтому этих людей Путин хочет вернуть, хотя и делает вид, что они ему не нужны.

Думаю, что Украине в данном вопросе нужно стоят твердо на своем, чтобы за этих двух ГРУшников выменять и Карпюка, и Сенцова, и других, которые являются просто гражданскими людьми, которые не имеют к военным никакого отношения. А тут — два террориста, захваченные на нашей территории. Поэтому следует торговаться по этому вопросу, особо не торопясь и успокоив Надежду Савченко, чтобы она прекратила голодовку.

Надеюсь, что Савченко начнет нормально питаться. Иначе, если все закончится плохо, в этом будут виноваты Путин и Россия. Нужно успокоить Надежду Савченко, чтобы она прекратила голодовку. Ведь, если этот вопрос уже вышел на уровень переговоров президентов, то, значит, ситуация разрешится в ближайшее время.

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