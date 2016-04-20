В штабе назвали самую "горячую точку" в зоне АТО, боевики 23 раза обстреляли силовиков

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе зафиксировано 23 эпизода нарушения российскими наемниками режима "полной тишины", в том числе 11 из них — из оружия запрещенного Минскими договоренностями. Чтобы противодействовать врагу, силы АТО вынуждены были 9 раз открывать ответный огонь

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, по данным военных, активность гибридных бандитских формирований зафиксирована на Донецком и Мариупольском направлениях. Огневые удары из минометов калибра 120мм захватчики нанесли в направлении украинских опорных пунктов вблизи Авдеевки и шахты Бутовки. А из калибра 82мм — в районах Ленинского, Опытного, Широкино, Майорска, Бердянского и Марьинки.

Наибольшее количество обстрелов противник произвел в направлении Марьинки, где помимо минометов по украинским защитникам боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Всего в этом населенном пункте осуществлено 6 обстрелов.

Чтобы противодействовать врагу силы АТО вынуждены были 9 раз открывать ответный огонь, чтобы не допустить сближения боевиков на опасное расстояние из направлений Саханки, Трудовского и Безымянного.

Ранее эксперты рассказали "Главреду", почему боевики на Донбассе с каждым днем все чаще обстреливают позиции украинских военных.

видео: Військове телебачення України