"Усушка и утруска" в ДНР: Тымчук объяснил, как боевики разворовывают горючее из РФ

В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" закончила работу комиссия из РФ, расследовавшая факты хищений поставляемого из России горючего.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, комиссия выяснила, что до трети всего топлива, поставляемого в ДНР, разворовывается сразу на нескольких уровнях, начиная с загрузки в РФ (реальный объём топлива во многих случаях оказался меньшим, нежели это указывалось в отчётных документах) и момента выгрузки на станциях в Донецке, Иловайске и Ясиноватой.

Основная часть хищений касается горючего "для военных нужд", т.е. предназначенного для подразделений "1-го АК ДНР".

Также установлено, что для реализации расхищаемого горючего используется порядка 35 бензозаправок в оккупированных районах Донецкой области, а часть получаемых средств направляется непосредственно главарям ДНР, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, после проверки в 3-й отдельной мотобригаде "армии ДНР" повесился полковник Игорь Афонин, замкомандира по материально-техническому обеспечению.