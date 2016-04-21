Разведчики предупредили: главари боевиков ДНР планируют наступление

На Донбассе командование террористов ДНР накануне празднования Дня Победы планирует активизировать боевые действия, рассматриваются варианты проведения наступления.

Об этом говорится на сайте ГУ разведки Министерства обороны Украины.

В ведомстве уточнили, что соответствующие планы разрабатываются в пропагандистских целях (демонстрация силы и "значительных достижений" в создании банд "республики").

"Рассматриваются варианты проведения боевых действий наступательного характера на Донецком направлении и захват населенных пунктов в "серой зоне" на Мариупольском", — отметили разведчики.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", почему боевики на востоке Украины с каждым днем все чаще обстреливали позиции украинских военных. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.