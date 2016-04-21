Разведчики предупредили: главари боевиков ДНР планируют наступление

На Донбассе террористы хотят активизировать боевые действия, отметили в Минобороны.
На Донбассе командование террористов ДНР накануне празднования Дня Победы планирует активизировать боевые действия, рассматриваются варианты проведения наступления.
Об этом говорится на сайте ГУ разведки Министерства обороны Украины.
В ведомстве уточнили, что соответствующие планы разрабатываются в пропагандистских целях (демонстрация силы и "значительных достижений" в создании банд "республики").
"Рассматриваются варианты проведения боевых действий наступательного характера на Донецком направлении и захват населенных пунктов в "серой зоне" на Мариупольском", — отметили разведчики.
Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", почему боевики на востоке Украины с каждым днем все чаще обстреливали позиции украинских военных. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.