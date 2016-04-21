Боевики готовятся к "параду 9-го мая", сгоняют в Макеевку и Донецк танки и бронемашины

В районы Макеевки и Донецка боевики стягивают тяжёлое вооружение — танки, ББМ и артиллерийские системы.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчуксообщает на своей странице в Facebook.

"Под видом "подготовки к параду 9-го мая" боевики стягивают сразу в несколько районов Макеевки и Донецка тяжёлое вооружение — танки, ББМ и артиллерийские системы", — пишет нардеп.

По его информации, всего на вечер 20.04.2016 террористы стянули "до 20 танков, до 25 ББМ, 8–10 РСЗО и порядка 20 артиллерийских систем разного калибра (включая САУ) ".

Тымчук также отмечает, что "вооружение и военная техника, которая ранее была сосредоточена и замаскирована террористами в данных населенных пунктах, в "парадах" не задействуется".

Напомним, ранее в ГУР Минобороны отмечали, что на Донбассе главари ДНР накануне празднования Дня Победы планирует активизировать боевые действия, рассматриваются варианты проведения

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