В СБУ предупредили: на Харьковщине пытаются "оживиться" пророссийские диверсанты

Начальник Управления СБУ в Харьковской области Александр Пивовар заявил, что на территории региона пытаются возобновить активность пророссийские диверсанты.

Об этом он сообщил на заседании Харьковского совета регионального развития, пишет Укринформ.

В то же время чиновник уточнил, что с начала года силовики уже задержали две диверсионные группы.

"(Они — ред.) пытались совершить теракты на железнодорожных путях в Лозовой и Изюме", — добавил он.

Между тем зампредседателя Харьковской ОГА Юлия Светличная заверила, что местные власти не дадут "ни одного шанса провокаторам и врагам Украины использовать предстоящие религиозные и майские праздники для расшатывания ситуации в регионе".

Напомним, ранее руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук заявлял, что в мирных городах Украины активизировались диверсанты, что свидетельствует об определенной трансформации в российской агрессии против нашей страны.