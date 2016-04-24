Политолог рассказал, почему от Саакашвили можно ждать новых скандалов

Президент Грузии (2004-2013), глава Одесской облогосадминистрации Михеил Саакашвили не имеет никаких перспектив в украинской политике, однако от него можно ждать новых политических скандалов.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

"Саакашвили еще не выполнил своей миссии ни перед (президентом Петром) Порошенко, ни перед Украиной. Так что ждем новых политических скандалов", — заметил политический эксперт.

Комментируя вопрос, может ли Саакашвили претендовать на высшую политическую должность в стране, Виктор Небоженко подчеркнул: "Никаких перспектив у Саакашвили в украинском политикуме нет. Но он делает очень важное дело, раскачивая лодку украинской коррупции".

Напомним, ранее разразился скандал, когда на Совете реформ Саакашвили обвинил Авакова в коррупции, в ответ министр внутренних дел швырнул в него стакан и обозвал гастролером.

Также напомним, ранее эксперт объяснил, почему Порошенко попытается подмять под себя Раду и Кабмин.

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