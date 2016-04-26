Авантюра под Дебальцево: неадекватный комбриг получил ответку сил АТО, уничтожен КП батальона

В "армии ЛНР" продолжает развиваться скандал вокруг командира 7-й отдельной мотострелковой бригады полковника Александра Бушуева, от которого командование корпусом пытается избавиться путем направления на учебу в Военную академию Генштаба ВС РФ.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В течение последней недели были приняты 2 дела служебной проверки, где главным фигурантом выступает комбриг. Установлено, что продолжаются личные конфликты Бушуева с офицерами штаба 7-й бригады, дислоцированной в Дебальцево Донецкой области.

20 апреля от выполнения служебных обязанностей был отстранен начальник продслужбы бригады за неудовлетворительную организацию питания личного состава. Психически неуравновешенный полковник Бушуев, который из-за нервного срыва потерял более 20 кг веса, пытается обвинить в этом своего "начпрода" и прибег к радикальным мерам.

Командование 2-го "армейского корпуса" отметило, что Бушуев склонен к авантюризму и несоблюдению воинской дисциплины. 23 апреля комбриг, без предварительного согласования с командованием корпуса, отдал приказ на обстрел сил АТО с позиций 3-го мотострелкового батальона бригады. В результате ответного огня был уничтожены командно-наблюдательный пункт батальона в районе Санжаровки Бахмутского района Донецкой области.

За несанкционированный приказ о обстрелов позиций ВСУ, что привело к нарушению системы управления передовых подразделений, полковнику Бушуеву вынесено предупреждение о неполном служебном несоответствии.

Напомним, неделей ранее замполит обвинил неадекватного комбрига в гибели снайпера.