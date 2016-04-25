Обама рассказал, сколько должны работать санкции против России

Президент США Барак Обама заявил, что санкции стран Запада, введенные против России из-за ее агрессии в отношении Украины, должны работать, пока государство полностью не выполнит Минские соглашения.

Об этом он заявил во время выступления в Ганновере (Германия), пишет УНИАН.

В то же время американский лидер подчеркнул, что "российская агрессия вопиюще нарушила суверенитет" нашей страны.

"… и это угрожает видению Европы как целостной, свободной и в мире, и угрожает прогрессу, который был достигнут со времени окончания "холодной войны", — отметил Обама.

По его словам, после всего, что Европа пережила в XX веке, политики не должны допустить перекраивания границ с помощью грубой силы в XXI. "По этой причине мы должны продолжать помогать Украине в ее реформах", — добавил президент Штатов.

"И я хочу иметь хорошие отношения с Россией, и мы инвестировали много в добрые отношения с Россией, но мы должны сохранять санкции в силе, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения…", — считает глава государства.

Напомним, ранее Барак Обама сообщил, что США и военно-политический блок НАТО предоставят украинскому государству помощь оборонительного характера. Ознакомиться с его заявлением можно здесь.