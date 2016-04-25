Эксперт объяснил, почему выход Великобритании из Евросоюза ударит по геополитическому статусу США

Решение властей Великобритании провести референдум о членстве страны в Евросоюзе может привести к выходу страны из ЕС и возникновению нового мощного мирового экономического и геополитического центра, конкурирующего с Соединенными Штатами.

Об этом директор Института трансформации общества Олег Соскин рассказал в комментарии "Главреду".

"Великобритания может стать страной, которая будет центром отдельной атлантической автономной цивилизации. Великобритании очень выгодно покинуть ЕС, потому что она так и не вошла в европейскую валютную систему и шенгенскую зону. Сегодня она является мощнейшим международным финансовым центром. Также у Великобритании есть огромная зона из государств, которые входят в Содружество, где, по сути, королева является главой этих стран: Канада, Австралия, сильны позиции Великобритании в Индии, не говоря уже о том, что она контролирует зону банковских офшоров, в том числе Виргинские Острова, Каймановы Острова, Барбадос и другие. Все большая группа истеблишмента Великобритании ориентируется на то, чтобы идти своим собственным геополитическим и геоэкономическим путем", — говорит экономический эксперт.

"Вполне возможно, что на референдуме победят сторонники выхода из ЕС. Тогда начнется формирование мощнейшего еще одного мирового цивилизационного геополитического и геоэкономического центра вокруг Великобритании. Все условия для этого у Британии есть. Этот референдум может стать инструментом, когда Британия изберет свой особый путь, без Евросоюза", — считает экономист.

Директор Института трансформации общества полагает, что для ЕС потеря Великобритании будет существенным ударом, но не смертельным: "Просто начнутся процессы децентрализации, и в ЕС будет ядро — Германия и Франция. Может начаться процесс "отслоения" центрально-европейских стран как формирование Балто-Черноморской группы государств. Усилятся тенденции по децентрализации в ЕС. При этом валюта сохранится, потому что Великобритания не входила в валютный союз и шенгенскую зону. Поэтому, думаю, процессы будут мягкими, но ЕС потеряет статус глобальности, который у него был".

"Почему США не хотят, чтобы Британия выходила из ЕС? Потому что они не хотят, чтобы появился еще один новый мощный мировой экономический, геополитический и геофинансовый центр, чтобы английский фунт превратился в мощнейшего игрока на мировом уровне. По сути, он может установить позиции мировой валюты. Вот чего боятся США. Ведь практически организуется геополитический центр, причем атлантического направления, который будет конкурировать со США. Ведь у Великобритании есть ядерная бомба и ракеты, и она — мощнейший мировой игрок уже сейчас. Ее валютная система мало чем уступает американской по своему объему. Тот же Сингапур — это модель, созданная по кальке с Великобритании. Британцы создавали сингапурскую и гонконгскую модель, у них огромные позиции в Китае", — напомнил экономический эксперт.

"Даже в Бреттон-Вудской международной валютной системе, созданной после войны, в 1944 году, как известно, золото и доллар были двумя главными инструментами, но резервной валютой был английский фунт. Поэтому, естественно, Обаме не очень хочется, чтобы появился мощнейший игрок на мировом пространстве, который станет центром нового цивилизационного развития, и влияние которого распространится на весь мир. Потому что ЕС все-таки больше замкнут на себя, а если Великобритания создаст такой мировой центр, то, естественно, в его орбиту попадет и Канада, и Австралия, и Индия, и страны Юго-Восточной Азии и Африки. Соответственно, выход Великобритании из Евросоюза грозит потерей геополитического и геоэкономического статуса Соединенными Штатами".

Напомним, эксперт по вопросам международной политики Григорий Перепелица рассказал в комментарии "Главреду", почему британский "Титаник" может потопить Евросоюз.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Угроза выхода Великобритании из Евросоюза: последствия для ЕС, Британии и США".