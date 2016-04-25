У Путина отказались говорить о сроках возвращения Савченко в Украину

В Кремле отказались говорить о сроках возвращения незаконно осужденной в России летчицы Надежды Савченко в Украину.

Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

"Мне нечего добавить. Вы знаете, мы сообщали, что в ходе телефонного разговора (президента Украины и РФ – ред.) обсуждалась судьба Савченко, обсуждалась также судьба граждан России, которые были осуждены в Украине. Больше мне пока добавить нечего к тому, что мы уже сообщали", — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли достигнуты договоренности, что ближайшее время Савченко отправят в Украину отбывать наказание.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

Как известно, адвокат Савченко Марк Фейгин отметил, что с сарказмом относится к заявлению Порошенко об "освобождении" летчицы.