В Кремле не хотят посоветовать боевикам оказаться от "военного парада" в Донецке 9 мая

Никто не может рекомендовать боевикам не проводить военный парад в Донецке 9 мая, хотя это и противоречит Минским соглашениям.

Об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

При этом он отметил, что не "в курсе рекомендации ОБСЕ" не проводить парад в Донецке.

"Вы знаете в целом наше отношение ко Дню победы, оно последовательно и хорошо известно. Это касается многолетней традиции, это касается исторической памяти", — сказал Песков.

Комментируя замечание украинского журналиста о том, что парад тяжелой военной техники у линии соприкосновения является нарушением Минских соглашений, Песков сказал: "Нюансы, связанные с калибрами орудий, я не могу больше конкретизировать. Я не владею всеми деталями. Что касается самого факта проведения парада победы — не думаю, что кто-то может рекомендовать этого не делать".

Сегодня российские государственные информагентства сообщили, что главарь боевиков ДНР Александр Захарченко заявил, что парад с участием военной техники пройдет в "ДНР" 9 мая, несмотря на заявления Киева и миссии ОБСЕ. Он добавил, что в параде будет задействовано больше техники, чем в прошлом году.

Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что использование военной техники в параде нарушит Минские соглашения. Власти Украины также заявили, что расценят проведение боевиками 9 мая "парада военной техники" как грубое нарушение Минских соглашений.

Напомним, в прошлом году Захарченко явился на "парад" вдрызг пьяным и еле держался на ногах.

А украинский МИД назвал "парады" боевиков грубым нарушением Минских соглашений.