В разведке раскрыли новую тактику боевиков Донбасса

В зоне АТО на Донбассе боевики меняют тактику огневого поражения силовиков, уменьшая количество краткосрочных обстрелов, огонь сосредоточивается на определенных участках с целью нанесения максимальных потерь.

Об этом говорится на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

По его данным, на Славянском направлении артиллерия террористов ДНР отработала уничтожение объектов бойцов, развернутых в оперативно-тактической глубине нашей обороны в районе Правдовки.

"Для корректировки огня 152-мм гаубиц "Мста-Б" и разведки результатов огневого поражения использовался комплекс радиолокационной разведки "Зоопарк-1", — отметили украинские разведчики.

Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что на востоке государства "противником осуществляется подготовка к проведению аналогичных действий на Мариупольском направлении".

Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщали, что на Донбассе командование террористов ДНР накануне празднования Дня Победы планирует активизировать боевые действия, рассматриваются варианты проведения наступления.