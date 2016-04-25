В разведке раскрыли новую тактику боевиков Донбасса

Террористы хотят, чтобы наши бойцы несли максимальные потери, отметили в Минобороны.
В зоне АТО на Донбассе боевики меняют тактику огневого поражения силовиков, уменьшая количество краткосрочных обстрелов, огонь сосредоточивается на определенных участках с целью нанесения максимальных потерь.
Об этом говорится на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.
По его данным, на Славянском направлении артиллерия террористов ДНР отработала уничтожение объектов бойцов, развернутых в оперативно-тактической глубине нашей обороны в районе Правдовки.
"Для корректировки огня 152-мм гаубиц "Мста-Б" и разведки результатов огневого поражения использовался комплекс радиолокационной разведки "Зоопарк-1", — отметили украинские разведчики.
Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что на востоке государства "противником осуществляется подготовка к проведению аналогичных действий на Мариупольском направлении".
Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщали, что на Донбассе командование террористов ДНР накануне празднования Дня Победы планирует активизировать боевые действия, рассматриваются варианты проведения наступления.