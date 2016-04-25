В штабе АТО подсчитали, сколько раз сегодня банды Кремля нарушили "тишину"

В понедельник, 25 апреля, в зоне АТО на Донбассе по состоянию на 18:00 кремлевские банды (боевики) 14 раз нарушили "режим тишины", обстреляв силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что ситуация на востоке украинского государства остается сложной.

"На Мариупольском направлении военных трижды обстреляли вблизи Новотроицкого", — отметили силовики.

По их данным, в первом случае враг использовал минометы калибром 120 мм, в остальных двух — пулеметы крупного калибра, ручные и автоматические гранатометы. "Огонь по нашим опорным пунктам боевики вели и вблизи Тарамчука", — добавили в штабе.

На Донецком направлении, в частности, в районе Марьинки позиции украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. "В Авдеевке этот арсенал пополнился еще и минометами калибром 82 мм", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщали, что на Донбассе командование террористов ДНР накануне празднования Дня Победы планирует активизировать боевые действия, рассматриваются варианты проведения наступления.

Видео: Військове телебачення України