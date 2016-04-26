В штабе АТО раскрыли, где на Донбассе оживились снайперы боевиков

Во вторник, 26 апреля, в зоне АТО на Донбассе по состоянию на 18:00 боевики десять раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что в течение дня под Марьинкой, Новотроицким и Станицой Луганской активизировались вражеские снайперы.

"В районе Авдеевки боевики обстреляли наших защитников из минометов калибром 82 мм", — отметили военнослужащие.

Кроме того, их опорные пункты под Красногоровкой и Славным противник атаковал из вооружения БМП, вблизи Марьинки и Новотроицкого открывал огонь в сторону украинских подразделений из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

"Недалеко от Станицы Луганской на Луганщине российско-террористические бандформирования обстреливали военных из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов", — добавили в штабе.

Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщали, что на Донбассе командование террористов ДНР накануне празднования Дня Победы планирует активизировать боевые действия, рассматриваются варианты проведения наступления.

Видео: Військове телебачення України