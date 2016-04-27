Полицейская миссия на Донбассе: выгоды и риски для Украины

В Украине все активнее обсуждается идея введения на Донбасс полицейской миссии. Помочь таким образом урегулировать ситуацию на востоке страны должна ОБСЕ, которая ранее уже направила в регион свою мониторинговую миссию. Но, несмотря на все усилия последней, как отмечал президент Петр Порошенко, по-прежнему продолжаются обстрелы, особенно в Авдеевке, Марьинке и отдельных районах Луганской области. Поэтому, по убеждению президента, должна быть введена специальная новая полицейская вооруженная миссия, которая сможет обеспечить безопасность и защитить себя. Также задачами этой миссии станет подготовка и проведение выборов на Донбассе, передачу власти новоизбранным представителям региона.

Порошенко заявил, что российская сторона соглашается на размещение на Донбассе полицейской вооруженной миссии ОБСЕ. "Я очень рад, что эта твердая позиция украинской стороны сейчас поддержана нашими партнерами в "нормандском формате", партнерами в США и наконец-то мы видим, что Россия соглашается на этот формат. Думаю, что у нас это должно получиться", — отметил глава государства.

Да и сам президент РФ Владимир Путин в ходе недавней "прямой линии" заявил, что в телефонном разговоре обсуждал с Порошенко идею усиления присутствия ОБСЕ, в том числе предложение, чтобы сотрудники ОБСЕ были с оружием на линии разграничения. "Я считаю, что это правильное предложение, мы это поддерживаем", — отметил Путин.

Однако особое мнение было у главаря ДНР Александра Захарченко, который сказал, что боевики будут расценивать прибытие вооруженной миссии ОБСЕ в "республику" как интервенцию, и что "всех обсешников, кто будет с оружием, будет расстреливать, чтобы у них даже желания не возникло прийти сюда с пистолетом".

Опрошенные "Главредом" эксперты с гораздо меньшим энтузиазмом относятся к идее введения на Донбасс "полицейской миссии", поскольку опасаются, что она будет состоять из российских "миротворцев", а также говорят, что эта идея может представлять для нас ряд рисков и будет довольно сложна в практической реализации.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник:

Мне сложно представить реальный формат вооруженной полицейской миссии на Донбассе. Наличие стрелкового оружия у полицейского в условиях сегодняшнего Донбасса является скорее угрозой, нежели гарантией безопасности для жизни миротворца.

Существуют отработанные десятилетиями подходы к организации подобных миссий. Например, сотрудники обоих миссий ОБСЕ в Украине работают без оружия. Их физическая безопасность обеспечена бронеавтомобилями, средствами индивидуальной защиты и международным мандатом. Это то, что гарантирует необходимый уровень безопасности персонала. Даже военные наблюдатели в миссиях ООН несут службу без оружия. Именно отсутствие оружия является большей гарантией безопасности, нежели наличие у них пистолета. Кому-то это может показаться парадоксом, но это факт. Боевик с автоматом Калашникова и пальцем на спусковом крючке при встрече с вооруженным полицейским психологически готов действовать на опережение — стрелять. Отсутствие же оружия служит сдерживающим фактором. Кроме того, полицейский, как правило, не является солдатом. Вооружение и подготовка полицейских не предусматривают участия в боевых действиях.

Пока на территории Донбасса находится 40-тысячная армия, вооруженная танками, тяжелой артиллерией и управляемая из Ростова-на-Дону, миссия "вооруженной полицейской миссии" обречена на провал.

Я не говорю, что эта идея совсем бесперспективна, но вероятность ее реализации сегодня близка к нулю. Главное, что необходимо понимать, оценивая перспективы, — наличие или отсутствие условий, необходимых для работы такой миссии. Для начала должны быть достигнуты соответствующие политические договоренности между воюющими сторонами. А кто является второй стороной? Россия, как известно, настаивает на внутреннем характере этого конфликта и на обязанности официального Киева договариваться с представителями ДНР и ЛНР. Спустя два года после начала войны ни украинские власти, ни наши зарубежные партнеры не были достаточно настойчивы, чтобы убедить Россию в обратном, или, по крайней мере, публично и единогласно признать Россию агрессором и оккупантом, поставив Москву перед фактом.

Но, даже если бы это было сделано, вопрос соблюдения политических договоренностей, как изначальной предпосылки для развертывания такой миссии, остается открытым.

Предположим маловероятное, что политические договоренности достигнуты. Серьезные проблемы с вопросами комплектования и финансирования появятся на начальном этапе реализации. Ориентировочная численность контингента должна составить 50 тысяч человек, исходя из размеров территории и задач мисси. Сегодня во всех миссиях ОБСЕ за пределами Украины задействовано около 600 человек персонала. ЕС проводит 13 миссий, в которых задействованы около 2 тысяч персонала. В 15 миссиях ООН по всему миру — 70 тысяч, что на 10 тысяч меньше предусмотренного количества. Как видим, даже ООН не в состоянии обеспечить необходимую численность контингентов. Следует заметить, что возможности государств по предоставлению миротворцев-военнослужащих гораздо лучше, чем миротворцев-полицейских.

Возвращаясь к вопросу позиции России при голосовании решения в ООН или ОБСЕ. Часто высказываются опасения по поводу неизбежного блокирования Россией инициативы международной миротворческой миссии на Донбассе. Однако, на мой взгляд, может сложиться не менее опасная ситуация, если Россия поддержит такую инициативу. Путин даст свое согласие на развертывание миротворческой миссии только при условии, что это будет соответствовать его интересам. Интерес и цели России в отношении Украины не изменились. Россия начала эту войну ради достижения своих целей, и она может дать разрешение на миротворческую операцию, только если это будет способствовать достижению тех же целей, а именно сохранение контроля над Украиной, сохранение Украины в сфере российских интересов.

Как бы Россия не сделала широкий жест по предоставлению тысяч своих "миротворцев", который будет с благодарностью принят лидерами других государств! Для украинских лидеров это будет "предложение, от которого нельзя отказаться". "Вы же просили!" — скажут им европейцы. "Вы хотите мира или войны?" — спросят "братья"-россияне.

Когда Петр Порошенко выражает надежду на то, что на Донбасс придет миротворческая миссия, то нужно быть очень осторожными, потому что эта "миротворческая" миссия может оказаться российской. А дальше можно вспомнить работу российских миротворцев в Приднестровье и Южной Осетии. То есть, в лучшем случае это "замороженный" конфликт, а в худшем — отсроченная война с огромными человеческими жертвами и потерей этих территорий.

Генерал Армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж:

Новая — вооруженная — миссия ОБСЕ не будет иметь особого эффекта, потому что ее полномочия и функции четко не определены международным правом. Соответственно, она (как боевая структура) не сможет быть эффективной, поскольку ни Россия, ни боевики не готовы к тому, чтобы миссия полноценно выполняла функции в боевом формате. Боевики (и Захарченко, и Плотницкий) уже заявили о том, что они такую миссию не признают и не будут ей подчиняться. Россия точно не хотела бы, чтобы кто-то видел ее масштабные военные формирования на территории Украины или боевые структуры ЛНР и ДНР, потому она вряд ли позволит какой-то там миссии выполнять свои функции полноценно.

Следует отметить, что без участия в миссии России ее деятельность не будет полнокровной, потому ее будут ограничивать как россияне на границе, так и боевики на линии разграничения. Это невыполнимо еще и по той причине, что, чтобы контролировать около 800 километров линий разграничения в зоне АТО и неподконтрольной части российско-украинской границы, нужно несколько десятков тысяч представителей вооруженной миссии. То есть фактически по масштабу эта миссия не будет устраивать.

Еще один важный момент. Все вооруженные миссии, которые были в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье при участии России (потому что она воспринимала только такой формат), как правило, работали исключительно на РФ, не учитывая интересы других стран. Эти миссии действовали под контролем России, а представители других стран лишь формально выполняли свои функции, никогда не достигая результата. То есть конфликты могут сохраняться при введении вооруженных миссиях.

Сейчас руководство Украины и ряд представителей западных стран поддерживают такой вариант — соглашаются на введение полицейской миссии на Донбасс. Но этот шаг не решит проблему, не законсервирует полностью конфликт. Однако он создаст иллюзию, что якобы идет процесс урегулирования.

Нам нужен выход на новый формат урегулирования ситуации на Донбассе с учетом глобальных проблем и привлечением руководителей стран "Двадцатки". Тогда мы сможем решить и мировые проблемы, и выйти на "дорожную карту" по Украине.

В данном же случае альтернатива не появляется. Мы снова слышим мантру о миссии, которая решит какие-то проблемы. Но она ничего не сможет сделать — ни в политическом, ни в военном плане. Потому что для этого нет ни ресурсов, ни правовых оснований, а также ни Россия, ни боевики не позволят этой миссии выполнять свои функции эффективно, потому что у Кремля совсем другая цель. Об этом свидетельствует опыт Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Эти миссии использовались Россией для прикрытия своих планов: консервация конфликта на этих территориях и проведение выборов там под контролем РФ. И никакая вооруженная миссия не поспособствует тому, чтобы в итоге, в результате выборов под контролем международных организаций были избраны представители демократических сил. Соответственно будут избраны ставленники России, выходцы из тех же ДНР и ЛНР, причем при внесении изменений в законодательство и Конституцию. Они скажут: "Вооруженная миссия есть — теперь проводите выборы, проводите амнистию боевиков". И боевики под контролем России тут же будут продвигаться в органы власти в результате "выборов" под контролем РФ.

Так что я не вижу реальных перспектив эффективности полицейской миссии на Донбассе и урегулирования конфликта по такому сценарию. Эта миссия не будет ничего решать, однако так Россия и другие страны смогут оказывать на Украину давление, чтобы та выполняла Минские соглашения в редакции РФ. Даже на тактическом уровне Россия предусматривает, что эта миссия не будет действовать без ее участия, то есть обязательно среди членов миссии будут представители РФ, действующие по согласованию с Кремлем и боевиками. Так что даже формат тактически-оперативного уровня и то предусматривает контроль России. Это очень удобный повод позже заставить Украину выполнять Минские соглашения в российской редакции. Дескать, "Россия ведь пошла на такой шаг, как введение вооруженной миссии, так что выполняйте Минские соглашения в полном объеме по сценарию РФ. Они будут жестко давить, заставляя внести изменения в Конституцию, принять закон об особом статусе Донбасса, выйти на переговоры с боевиками. И дальше все пойдет по тому сценарию, который задумала Российская Федерация.

Политический аналитик, экс-народный депутат Тарас Чорновил:

Полицейская миссия ОБСЕ — лучший вариант, и для нас она не несет никаких рисков. Однако до настоящего момента эта идея остается совершенно нереальной. Ведь согласие на эту миссию должна официально дать Россия, а "кремлевские марионетки" в минском процессе должны официально подтвердить, что они не просто согласны с этим, а просят эту миссию прибыть на Донбасс. Вспомните, что состоялись такие согласования по миссии ОБСЕ, и представители ЛНР и ДНР в минских подгруппах заявили, что будут работать с организацией, но, тем не менее, они по-прежнему чинят препятствия для деятельности миссий.

Полицейская миссия ЕС кардинально отличается от миссии ОБСЕ несколькими функциями. Хотя речь шла о задействовании какой-то вооруженной миссии ОБСЕ, но, на мой взгляд, это говорится только для затравки дискуссии, поскольку у организации нет таких механизмов. ОБСЕ может обращаться к правительствам и в другие международные структуры с просьбой о том, чтобы их представители были обеспечены охраной. Но сама миссия ОБСЕ должна быть безоружной. Она не использует соответствующие полицейские механизмы.

А вот полицейская миссия ЕС отличается несколькими моментами. Во-первых, там нет России, тогда как в ОБСЕ Россия имеет серьезное влияние. Во всех их миссиях на территориях непосредственного конфликта на оккупированных территориях, в том числе на наших, участвуют российские офицеры. Мы уже видели примеры, когда российские офицеры, которые были членами миссии, на самом деле выполняли свои функции, параллельные Главному разведывательному управлению, сотрудничали с боевиками, собирали для них информацию. Миссия ЕС — это миссия без России, это миссия Европейского Союза, где есть страны, и больше, и меньше настроенные на российскую поддержку, а есть и откровенно антироссийские. Но даже пророссийские члены ЕС все равно до сегодняшнего дня единодушно голосуют за введение санкций против России и другие меры, которые ущемляют права и возможности РФ. Это признак того, что это будет миссия, в которой Россия не сможет напрямую влиять на то, какие отчеты будут озвучиваться (как это делается в ОБСЕ). Россия не сможет использовать эту полицейскую миссию ЕС, чтобы предоставлять помощь боевикам. Эта миссия будет реально двухсторонняя и выполнит свои функции намного лучше.

Во-вторых, эта миссия все-таки вооружена. Она имеет право не нападать, в отличие от международных вооруженных контингентов ООН, которые могут уничтожать любого врага, имеют право вести прямые боевые действия, ликвидацию любых вооруженных единиц, которые войдут на подконтрольную им территорию. Миссия ЕС не нападает, но она имеет право на вооруженную защиту. Эта миссия имеет право открывать огонь, требовать привлечения дополнительных подразделений, вторгаться на отдельные территории, которые заняты определенными группами, и блокировать эти территории. В случае возникновения боевых действий туда подтягиваются дополнительные миссии, плюс вызываются стороны конфликта на политическом уровне для выяснения обстоятельств, как это было в Косово. Но это миссия, которая имеет боевые возможности.

На сегодняшний день миссия, которая была бы невероятно полезной для Украины, к сожалению, не сможет нормально реально функционировать, потому что для этого должно быть прямое согласие России в "нормандском процессе". Миссия должна будет получить приглашение, чтобы войти на территорию Донбасса (просто так она вторгнуться туда не может; только вооруженные контингенты миротворцев по решению Совета безопасности ООН могут войти на территорию конфликта без приглашения сторон — это уникальные случаи). В данном случае миссия ЕС должна получить гарантии своей безопасности. Россия, ДНР и ЛНР должны подтвердить, что они дадут возможность миссии работать. А работать она будет, в отличие от миссии ОБСЕ, в своем автономном режиме, не спрашивая разрешения у местных боевиков, в частности, имеют ли они право проехать по той или иной дороге или нет.

Так что разница колоссальная, а выгода для нас очень большая, но реальность в ближайшее время не очень высокая. Но совсем недавно Путин заявлял, что Россия рассматривает возможность допуска на эту территорию именно полицейских вооруженных миссий, а это уже что-то новое. Пока что мы не знаем цель таких разговоров, но создается впечатление, что Россия идет на некоторые уступки и будет идти. В частности, об этом говорят следующие факты: РФ начинает уступать в вопросе Надежды Савченко, готовится к возможному обмену или передаче Украине Сенцова и Кольченко. Это признаки того, что санкции имеют свои результат, и международная изоляция все-таки сработала. Потому, думаю, вероятность того, что такая миссия будет допущена на Донбасс, все-таки есть, но это не вопрос ближайших месяцев.

Пока не будет официального заявления РФ о том, что она тоже приглашает такую миссию на Донбасс, до тех пор это будет невозможным. Если Захарченко после того, как в России будет принято политическое решение о том, чтобы полицейская миссия появилась на Донбассе, позволит себе любые недружественные заявления об этой миссии, он будет расстрелян, причем офицерами Главного разведуправления Генштаба ВС РФ. Он говорит то, что ему скажут говорить в Москве. А когда нет никаких указаний из Москвы, он может говорить все, что взбредет ему в голову. Но до того, как РФ даст согласие на такую миссию, официально, а также заставит своих марионеток дать такое согласие, до тех пор эта миссия на Донбассе не появится.

Почему наше руководство говорит о полицейской миссии ОБСЕ, а не ЕС? Это вопрос. Потому что нет полицейской миссии ОБСЕ. Я не знаю таких прецедентов, таких случаев, даже нормативных документов, которые бы теоретически это предусматривали. Единственное объяснение, которое у меня есть: понемногу вводится в оборот идея введения на Донбасс полицейской миссии в целом.

Еще могу допустить гибридный вариант: когда сохраняется безоружная миссия ОБСЕ, но параллельно для ее прикрытия, поддержки и обеспечения выполнения ее обязанностей действует вооруженная полицейская миссия. Пока что есть прецедент такой миссии — только от ЕС. Разве что будет создана совершенно новая миссия, которая бы обеспечилась странами-членами ОБСЕ. Но это получается полный абсурд. К тому же, не стоит забывать, что в ОБСЕ входят также США и Канада, а не только мы, Россия и европейские страны. Так что я не знаю, почему в заявлениях Порошенко и Путина речь идет именно о миссии ОБСЕ.

Надежда Майная