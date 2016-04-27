Порошенко назвал условия, при которых украинские воины могут открывать огонь на поражение

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что украинские военнослужащие должны открывать огонь на поражение в условиях угрозы их жизни.

Об этом он сказал во время выступления на базе воинской части Вооруженных Сил Украины (пгт Девички, Киевская область) перед показательным занятием с командирами артиллерийских подразделений, пишет УНИАН.

"В случае крайней необходимости, в условиях, когда наши военнослужащие остаются объектом нападения, тогда, когда их жизни угрожает опасность, они имеют четкий и жесткий приказ давать отпор врагу, открывая огонь на поражение, и действуют эффективно, как это и положено", —подчеркнул президент.

Напомним, ранее сообщалось, что вместо объявления новой волны мобилизации Порошенко принял решение увеличить денежное обеспечение украинских военных.