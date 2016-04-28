Разведка засекла в Донецке российского подполковника — психопата и хронического алкоголика

Украинской разведкой установлено, что в качестве "начальника противовоздушной обороны 1-го армейского корпуса Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ" находится подполковник Кобзарь Евгений Антонович, участник чеченских кампаний 1995 и 2000 годов.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В марте 2015-го (в то время еще майор) Кобзарь был откомандирован на Донбасс с должности начальника противовоздушной обороны 34-й отдельной горной мотострелковой бригады 49-й армии Южного военного округа ВС РФ. Для этого ему присвоили воинское звание "подполковник".

Кроме того, украинская разведка установила, что по предельному возрасту, в воинском звании "майор", Кобзарь подлежал увольнению из рядов ВС РФ ввиду тяжелого состояния здоровья, психического расстройства и хронического алкоголизма (решением Волгоградского гарнизонного военного суда от 17 декабря 2012 он был лишен водительских прав за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии), как следствие тяжелого ранения во время боевых действий.

Но генерал-майор Михаил Зусько, с которым вместе воевали в Чечне, содействовал направлению Кобзаря в состав группировки российских оккупационных войск в Украину на более высовую должность — начальника ПВО 1 АК (Донецк), что позволило ему получить звание "подполковник" и продлить срок военной службы.

Напомним, ранее разведка засекла в Горловке полковника и майора — гоняют в Россию "отжатые" на Донбассе иномарки.

фото: redstar.ru