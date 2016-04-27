В разведке раскрыли, сколько россиян воюет на стороне ДНР и ЛНР

На временно захваченной части Донбасса около 70% личного состава вооруженных формирований боевиков ДНР и ЛНР ("первый и второй армейский корпуса") составляют граждане России.

Об этом на брифинге сообщил представитель ГУ разведки Минобороны Вадим Скибицкий, пишет УНН.

По его словам, комплектование "корпусов" происходит за счет кадровых российских военных, а также наемников, прибывающих как с территории соседней страны, так и подконтрольной врагу.

"В процентном отношении — 70% личного состава… составляют граждане РФ, в том числе 25% — это кадровые военнослужащие, 45% — граждане России", — отметил представитель ГУР оборонного ведомства.

Напомним, ранее заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу заявил, что Российская Федерация продолжает активно помогать орудующим на востоке Украины боевикам, в частности, поставляя им военную технику.