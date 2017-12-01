ВСУ улучшили свое тактическое положение на донецком направлении — штаб АТО

В зоне АТО на донецком направлении украинские военные улучшили свое тактическое положение.

"Отдельные подразделения Вооруженных сил Украины на донецком направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

Кроме того, в штабе АТО подчеркнули, что Вооруженные силы строго придерживаются "минских договоренностей", в соответствии с которыми они могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в пределах территорий, определенных этими договоренностями.

Напомним, ранее волонтер Семен Кабакаев рассказал, что бойцы из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады взяли полностью под контроль поселок на Донетчине Верхнеторецкое (между Ясиноватой и Горловкой).

Кроме того, ранее сообщалось, что ВСУ на Светлодарской дуге освободили несколько населенных пунктов.