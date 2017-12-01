Климкин упрекнул Варшаву: Нет осуждения вандализма против украинских памятников в Польше

Со стороны официального руководства Польши отсутствует осуждение актов вандализма, совершенных против украинских памятников на польской территории.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в своем видеоблоге на YouTube, посвященном взаимоотношениям Украины и Польши относительно исторических вопросов.

Министр упомянул о наиболее резонансном акте вандализма — разрушении памятника в Грушовичах, отметив, что было уничтожено уважение не к УПА, а к украинцам.

"И сейчас, то что остатки этого памятника вчеканили в дорогу, должно стать не отрицательным, а в будущем, надеюсь, положительным символом после того, как этот памятник будет восстановлен. Кстати, я осудил все акты вандализма по отношению к польским памятникам в Украине. Что-то я не слышал или может не расслышал такого осуждения с польской стороны", — подчеркнул Климкин.

Однако он выразил надежду, что Украина и Польша станут на путь примирения.

"Наша история насчитывает более чем тысячу лет, это общая история. Поэтому надо смотреть на нее глазами историков, а политически должны идти дальше", — сказал министр.

Он подчеркнул, что в переговорах с Польшей Украина будет защищать уважение к украинцам.

"Никто и никогда не оправдывал тех отдельных лиц или отдельные подразделения или их методы по отношению к гражданскому населению. Но мы не осуждали, не осуждаем и не будем осуждать тех, кто боролся и умирал с Украиной в сердце... Не должны бояться признавать историческую правду, но должны быть ответственными относительно себя, относительно наших отношений, но в действительности, в отношении людей", — резюмировал он.

Напомним, ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Украина и Польша договорились о восстановлении эксгумационных работ польской стороной в Украине, а также о восстановлении разрушенных украинских памятников на юге Польши.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Варшава идет ва-банк. Почему испортились отношения Украины и Польши".

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