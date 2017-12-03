На границе с Молдовой задержали соратника Саакашвили, пытавшегося незаконно попасть в Украину

При попытке нелегального пересечения границы был задержан соратник Михеила Саакашвили, ранее депортированный из Украины Вано Надирадзе, который пытался нелегально попасть на украинскую территорию через Молдову.

Операция была проведена совместными усилиями украинских и молдавских пограничников. Надирадзе задержали за 20 м от границы, он двигался в сторону пункта пропуска "Кельменцы", сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Сейчас против него открыто уголовное дело. Сам Надирадзе, по сообщениям СМИ, задержан на 72 часа.

Надирадзе и еще семь граждан Грузии были депортированы 17 ноября. Позже в Минобороны Украины заявили, что он не был ветераном АТО (о чем ранее заявляли в стане Саакашвили).

Напомним, ранее сообщалось что в Киеве сторонники Саакашвили провели акцию с требованием импечмента Порошенко.