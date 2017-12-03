На границе с Молдовой задержали соратника Саакашвили, пытавшегося незаконно попасть в Украину

Надирадзе задержан на 72 часа.
Операция была проведена совместными усилиями украинских и молдавских пограничников. Надирадзе задержали за 20 м от границы, он двигался в сторону пункта пропуска "Кельменцы", сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Сейчас против него открыто уголовное дело. Сам Надирадзе, по сообщениям СМИ, задержан на 72 часа.
Надирадзе и еще семь граждан Грузии были депортированы 17 ноября. Позже в Минобороны Украины заявили, что он не был ветераном АТО (о чем ранее заявляли в стане Саакашвили).
Напомним, ранее сообщалось что в Киеве сторонники Саакашвили провели акцию с требованием импечмента Порошенко.