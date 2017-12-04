Финансист раскритиковал законопроект Рыбалки о криптовалютах

Известный банкир и финансовый аналитик Эрик Найман пояснил, почему Украине не стоит следовать российскому примеру урегулирования рынка криптовалют.

По его словам - это тупиковый путь, поскольку в вопросе легализации виртуальных денег РФ преследует не экономические, а политические цели. Об этом экономист рассказал в комментарии УНН.



Напомним, в парламенте народный депутат Сергей Рыбалка зарегистрировал законопроект "О стимулировании рынка криптовалют и ее производных в Украине".

Журналисты издания "Бизнес. Медиа" проанализировали предложения политика и отметили их полное сходство с инициативами российских чиновников, который сегодня работают над законом РФ о криптовалютах.



"Радикал" предлагает признать криптовалюту финансовым активом, а не предметом обмена. Аналогично и в РФ — предлагают признать криптовалюту финактивом и регулировать этот рынок по законам ценных бумаг.

Сергей Рыбалка предлагает создать биржи криптовалют, которые должны получить статус финучреждения. И в РФ тоже собираются создавать биржи. В России владельцам ферм по добыче криптовалюты предлагают гарантировать льготы. Аналогичное предложение имеется и в законопроекте "радикала".

Нардеп хочет не облагать эту деятельность налогом и ввести льготы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии для майнеров.

Далее, Рыбалка инициирует лицензирование деятельности криптобирж и других финучреждений, которые будут оказывать услуги в сфере криптовалют. Российские чиновники, в свою очередь, предлагают пойти тем же путем.

По аналогии с РФ, нардеп предлагает запретить открытие анонимных счетов в криптовалюте, а также запретить осуществлять криптообменные операции вне криптобирж", — пишет "Бизнес. Медиа".



По словам Эрика Наймана, вопрос законодательного урегулирования рынка криптовалют очень сложный и очень многофакторный.

Однако, поскольку запретить виртуальную экономику уже невозможно, Украине следует искать оптимальные решения эффективного урегулирования отрасли.

В частности, по его словам, наша страна могла бы ориентироваться в этом вопросе на опыт Сингапура или Японии. Однако, Украине точно не стоит смотреть в сторону примера России, считатет Найман.



"Нужно понимать, что Россия пытается подчинить технологию криптовалют своим узкоспециализированным интересам, а именно закреплению власти Кремля.

То есть, у них политические интересы стоят на первом месте, а экономические на другом. Поэтому, слепое копирование российских законов Украину к добру точно не доведет. Это тупиковый путь", - отметил он.