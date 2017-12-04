Зеленский и Вакарчук могут на выборах подвинуть Порошенко и Тимошенко - эксперт

В случае, если шоумен и телеведущий Владимир Зеленский действительно пойдет в политику, росту его рейтингов должен будет предшествовать большой драматический момент или "надругательство" со стороны власти.

Такое мнение в комментарии "Главреду" высказал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Например, у Зеленского найдут американские, еврейские, российские и немножко украинские корни — это сочетание у нас считается глубоко криминальным. И вот когда он станет грустным, когда несколько раз попадет в провокации, у него может что-то получиться на политическом поприще", — заявил он.

Эксперт также выделили несколько моментов, которые могут стать знаковыми для политической карьеры Зеленского.

"Вряд ли политическая карьера станет позитивом для самого шоумена. Ведь сфальсифицированные рейтинги Святослава Вакарчука, которому также прочат политическую карьеру, не идут ему на пользу. Да, 90% населения его знает, но известность нельзя путать с политической поддержкой", — подчеркнул Небоженко.

Он считает, что Зеленскому и Вакарчуку еще предстоит пройти "испытания огнем", что является частью обязательной политической драматургии президентских выборов.

"И если они, создав свои партии, пройдут эти испытания успешно, то могут исчезнуть наиболее яркие претенденты на президентский пост — Порошенко и Тимошенко", — пояснил политолог.

"Еще один негативный момент — певцы и юмористы — не политики, поэтому обязательно появятся свои "медведчуки", "левочкины", "литвины" и "ковальчуки", которые и будут руководить всеми процессами в стране", — раскрыл реалии украинской политики Небоженко.

Он добавил, что украинской политике нужны не поэты, писатели, шоумены, певцы и артисты, а серьезные молодые политики, которые бы понимали, что они должны отвечать за свои действия.

"А в нашей ситуации, когда "организм" тяжело болен, малейший личностный фактор может сыграть большую роль. Поэтому в украинскую политику нельзя впускать не политиков", — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине официально зарегистрировали новую политическую партию под названием "Слуга народа".