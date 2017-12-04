До Нового года состоится самый масштабный обмен пленными — Геращенко

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что самый масштабный обмен пленными должен состояться до Нового года, Украина ждет возвращения 74 граждан.

"Если ничего не сорвется, мы освободим наших 74 героев... Если все это получится, над чем мы сейчас работаем, это будет самое масштабное освобождение, потому что речь идет о том, что 74 гражданина мы должны освободить и передать 306 лиц в рамках тех договоренностей, о которых сейчас идет речь", — сказала Геращенко, сообщает 112 Украина.

По ее словам, детали обмена, в частности фамилии и даты должны остаться неоглашенными до определенного времени.

"Конечно, пока что никаких деталей ни по фамилиям, ни по списку, ни по дате мы сказать не можем, чтобы все произошло. Как только мы будем готовы это сделать, информация будет обнародована", — уточнила представитель Украины в ТКГ в Минске.

Напомним, ранее представители контролируемых Россией боевиков заявили о готовности согласовать в кратчайшие сроки процедуру и дату обмена заложников.





