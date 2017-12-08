Гордон дал резкую отповедь на заявление "полоумной" Фарион

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион ("Свобода") необходимо привлечь к ответственности за разжигание межнациональной розни в Украине своими заявлениями о необходимости "нейтрализации" русскоязычных.

"Так говорить может человек, или являющийся агентом КГБ/ФСБ, или психически больной человек. Я предложил пройти ей проверку на детекторе лжи, чтобы она ответила на вопрос, была ли завербована КГБ, пока состояла во Львовской коммунистической партии. Когда уже кто-то привлечет эту полоумную Фарион, государство, к ответственности за разжигание межнациональной розни?… Сколько можно это терпеть? Ну не может женщина такие заявления делать", — заявил журналист в эфире 112 Украина.

Ранее Ирина Фарион потребовала от Гордона публично попросить прощения "у доктора филологических наук, профессора Ирины Фарион".

"Я требую от этого недосоздания приехать в Старый Угринов (это на Франковщине, пусть себе карту купит, чтобы знал, где это), упасть там на землю, которая первой почувствовала ноги маленького Степанки Бандеры, и попросить прощения у Степана Бандеры и всех бандеровцев за то, что оно сказало, что Степан Бандера – нацистский прихвостень. Оно же больное! Пусть поедет и исповедуется в присутствии местных ксендзов и прессы", – заявила она.

В этом же эфире скандальный экс-нардеп заявила, что "русский мир есть там, где есть русский язык" и потребовала не предоставлять русскоязычным ни образования, ни работы.