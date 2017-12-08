ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева. Прокуратура направила дело в суд

Направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по совершению дорожно-транспортного происшествия сыном народного депутата Нестора Шуфрича — Нестором.

"Прокуратура города Киева утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего водителя, совершившего 26 августа текущего года ДТП на ул. Шота Руставели, в результате которого травмирован пешеход", — говорится в сообщении прокуратуры Киева.

В прокуратуре отметили, что действия правонарушителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения").

Напомним, ранее сообщалось, что Шуфрич взял на поруки своего сына.