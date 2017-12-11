Сакаашвили привезли в Печерский суд из СИЗО для избрания меры пресечения

Задержанного экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесчины, а ныне лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили доставили из следственного изолятора в Печерский районный суд столицы.

Такое сообщение сегодня, в понедельник, 11 декабря, опубликовало издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря политика.

Позднее факт перевозки Саакашвили подтвердил его адвокат Павел Богомазов: "Да, Михаил уже в Печерском суде на Крещатике, 42-а. Я с документами работаю".

Политику вменяют преступление, предусмотренное частью 2 статьи 256 УК Украины – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Кроме того, как сообщает портал "УНН", район вблизи здания Печерского райсуда на Крещатие усиленно охраняется правоохранителями, среди которых полицейские и нацгвардейцы.

Напомним, ранее супруга Саакашвили заявила о том, что власти Грузии и Украины совместно готовят его экстрадицию.