Обращение Януковича дало зеленый свет для вторжения Путина в Украину - Яценюк

Обращение Януковича от 1 марта 2014 к Путину с просьбой использовать вооруженные силы России на территории Украины имело очень большое значение для России, "ведь легитимировало ее вторжение на территорию Украины".

"Целью этого заявления была необходимость избежать уголовной международно-правовой ответственности для российского руководства из-за решения о незаконной аннексию Крыма ", - заявил лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк во время дачи показаний по делу о государственной измене Виктора Януковича, что рассматривается в Оболонском районном суде иева 11 декабря.

Отвечая на вопрос защиты, Арсений Яценюк сообщил, что о соответствующем обращении Януковича ему стало известно из официальных заявлений президента России Владимира Путина, постоянного представителя Российской Федерации в ООН Виталия Чуркина и заявления министерства иностранных дел Российской Федерации.

Владимир Путин, как напомнил лидер "Народного фронта", лично сообщил, что к нему поступило заявление от Януковича: "Янукович обращался к президенту России с целью введения вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины. Такое заявление было обнародовано и представлено ​​для международного сообщества как будто легитимизация военной агрессии против Украины ".

"Это была подготовленая ​​операция российского руководства по захвату Украины. Российское руководство очень хорошо знает, что такое международное право и ответственность в судах, в том числе и в Гаагском трибунале. Поэтому такое заявление для российского руководства служило легитимизацией вторжения на территорию Украины", - подчеркнул он.

"Они этим заявлением хотели ввести в заблуждение все мировое сообщество. Российская пропагандистская машина работала настолько сильно и пыталась представить то, что происходит в Украине и в Крыму - в том свете, в котором это было выгодно для России", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что, чтобы не попасть под международный трибунал, "Владимир Путин вместе с Виктором Януковичем договорились о том, что Виктор Янукович подпишет это заявление и оно будет представлена ​​международному сообществу как заявление вроде легитимного президента о введении российских войск на территорию Украины".

Отвечая на вопрос в ходе судебного заседания Арсений Яценюк подчеркнул, что тогдашний постпред России в ООН Виталий Чуркин публично представил фотокопию с оригинала этого заявления на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций: "Согласно правил и процедур ООН, в том случае, если документ признается официальным, он распространяется среди членов Совбеза, и по требованию может быть получен государствами-членами Организации Объединенных Наций. Поскольку этот документ имел статус официального, то он не просто был (обнародован) в средствах массовой информации. Мне официально было сообщено о его наличии нашим Постоянным Представителем при Организации Объединенных Наций Юрием Сергеевым ".