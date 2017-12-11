Суд отпустил Саакашвили

Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста лидеру партии "Рух новых сил", экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили на время проведения расследования

Соответствующее решение на заседании в понедельник огласила следственный судья Лариса Цокол, сообщает Inforesist.

Отметим, что обвинение настаивало на избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Защита требовала отпустить Саакашвили из зала суда, в том числе и путем взятия его на поруки.

"Ходатайство прокурора… о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого Саакашвили оставить без удовлетворения", — огласила решение следственный судья.

При этом она отметила, что это решение может быть обжаловано прокуратурой в апелляционной инстанции.

Следующие заседание суда намечено на 14 декабря, сообщает 112 Украина.

"Ходатайство прокуроров в уголовном производстве прокурора отдела приоритетных поручений управления особо важных дел департамента международного правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Говорищука о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому Саакашвили Михеилу оставить без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано непосредственно в апелляционный суд в течение 5 дней со дня его провозглашения. Провозглашение полного текста постановления назначить на 9:00 14 декабря", говорится в постановлении судьи.

Сам Саакашвили назвал данное решение правильным и законным.

"Я привык с людьми общаться, глядя им в глаза. Не для того люди сегодня мерзли, не для того вчера выходили. Очень мужественная судья — на нее сейчас будут наезжать. Она все правильно сделала, все по закону", — заявил экс-президент Грузии после вынесения решения.

Сторона защиты выступила против любой меры пресечения.

Напомним, 8 декабря Саакашвили задержали и поместили в изолятор временного содержания СБУ. Прокуроры просили для Саакашвили 2 месяца круглосуточного домашнего ареста.

В связи с арестом Саакшвили объявил бессрочную голодовку.

Саакашвили подозревали в совершении преступлений по трем статьям: ч.1 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст.256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.