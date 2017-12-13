Ульяна Супрун подала в отставку - СМИ

Исполняющая обязанности Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во время рабочего визита в США написала заявление об отставке.

Об этом сообщает источник, близкий к и.о. министра, передает from-ua.com.

По информации источника, на место Супрун прочат близкого соратника - заместителя министра здравоохранения Павла Ковтанюка. Его кандидатуру предварительно одобрил премьер Украины Владимир Гройсман. Главным конкурентом Ковтанюка на этом посту может стать депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко.

Как известно, сейчас Супрун вместе с Ковтонюком находятся с визитом в США, где встречаются с американскими чиновниками и представляют медицинскую реформу, чтобы привлечь международный опыт и инвестиции.

В июле 2016 года президент Порошенко поддержал предложение премьер-министра Владимира Гройсмана о назначении Ульяны Супрун заместителем министра охраны здоровья Украины. В том же месяце Кабинет Министров Украины назначил Супрун временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Украины.