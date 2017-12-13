Вятрович о предложении Дуды по разрушенным памятникам: "Президент не очень хорошо знаком с историей"

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал заявления президента Польши Анджея Дуды по вопросу восстановления разрушенных вандалами украинских памятников в Польше.

"Вполне согласен с заявлением президента Дуды, что: "Обсуждение исторических вопросов является важным. Но оно должно способствовать налаживанию мостов, а не раздору. Поэтому я обращаюсь к политикам — исторические вопросы не должны разрушить уровень отношений между нашими народами, который мы имеем на сегодня", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Вместе с тем он подчеркнул, что совсем не понимает предложения Дуды по восстановлению разрушенных вандалами украинских памятников в Польше.

"В отношении конкретных памятников — мы готовы к их восстановлению, но сначала нужно провести всю необходимую работу: установить лиц, которые похоронены, даты их смерти, а уже тогда переходить к увековечению". Кажется, глубокоуважаемый польский президент не очень хорошо знаком с бурной историей прошлого века, если верит в возможность точной идентификации имен и дат всех погибших. К сожалению, часто это невозможно как в отношении украинских захоронений, так и польских. Это не означает, что мы имеем право забыть эти жертвы. Потому что именно этого хотели бы их палачи", — подчеркнул глава Института национальной памяти.

Напомним, ранее Дуда заявил, что разрушение памятников идет в разрез с установлением мирных отношений между украинским и польским народами, при этом он призывал к поиску наиболее справедливых форм увековечивания памяти погибших в ХХ веке.