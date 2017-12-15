У Дуды заметили "снижение напряженности" в отношениях между Украиной и Польшей

В результате визита президента Польши Анджея Дуды в Харьков была была "снижена напряженность", которая появилась в течение последних нескольких месяцев в отношениях между Украиной и Польшей.

По словами пресс-секретаря президента Польши Кшиштофа Лапинского, Польше отношения с Украиной нужно строить на исторической правде, сообщает Оnet.pl.

"Нельзя соглашаться на фальсификацию истории", — считает он.

По его словам, Дуда с украинским коллегой Порошенко имели возможность обсудить с глазу на глаз много сложных вопросов, о которых не упоминалось во время совместной пресс-конференции.

При этом, по словам Лапинского, пока еще сложно определять временные рамки улучшения польско-украинских отношений.

"Лучше не говорить о временных рамках, чтобы потом не быть под давлением времени", — отмечает он.

"Посмотрим, как пройдут переговоры между министрами культуры. Это будет первым сигналом, будет ли возможность улучшить определенные дела", — подытожил он.

Напомним, ранее "Главред" писал о главных заявлениях, прозвучавших на встрече Петра Порошенко и Анжея Дуды в Харькове.