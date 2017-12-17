РФ подло воспользовалась слабостью Киева. Чийгоз сказал, когда Крым вернется в Украину

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что захваченный Россией Крым вернется в Украину, когда украинцы станут настоящими гражданами своей страны.

С ноября 2013 года все пророссийские процессы на полуострове начали активизироваться, РФ подло воспользовалась отсутствием сконцентрированной власти в Киеве, рассказал он в эфире телеканала ZIK.

Замглавы Меджлиса добавил, что во время пребывания под стражей оккупантов общался с полковником ФСБ из Москвы.

"Он спрашивал, что плохого сделала Россия — а я говорю: "У нас очень хорошая историческая память — никогда ничем хорошим не кончалось пребывание крымских татар под патронатом РФ", — отметил собеседник.

Когда зашла речь о предательстве украинских военных, ФСБшник сказал, что говорил с офицерами ВСУ на полуострове, спрашивал, почему они пренебрегли присягой, а бойцы отвечали: "Вот генерал ушел — и мы за ним".

"Я спросил полковника ФСБ: "А вы кому присягу давали — генералу или родине?". В этом ошибка наших структур — когда давали присягу Родине — они ее не воспринимали как Родину, они были ситуативникамы. Поэтому мы вернем Крым, когда станем настоящими гражданами Украины", — объяснил Чийгоз.

Напомним, в Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала оккупации Крыма. В сентября текущего года на полуострове "верховный суд" оккупантов приговорил Ахтема Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима. Позже его освободили от уголовного преследования и выдали Турции.